Adana'da cep telefonunu satmak isteyen 2 kişiyi dolandıran 2 zanlı tutuklandı

Adana'da cep telefonlarını internet üzerinden satışa çıkaran iki kişiyi dolandıran iki zanlı, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Satış ilanına cevap veren dolandırıcılar, sahte kimlik kullanarak kargo şubelerinden telefonu teslim aldı.

Alınan bilgiye göre, Rize'de yaşayan M.K. 90 bin liraya, Kayseri'de ikamet eden R.A. da 105 bin liraya cep telefonlarını satmak için internette ilan verdi.

M.K. ve R.A. ile irtibata geçip Adana'da yaşadığını belirten bir kişi, telefonları almak için anlaştı.

Bu kişiye ulaştırılması için Adana'daki yakınlarına gönderdikleri cep telefonlarını kargo şubelerinden başkasının teslim aldığını öğrenen M.K. ve R.A. durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların yakınlarının adını taşıyan sahte kimlikle kargo şubelerine başvuran M.A'nın cep telefonlarını aldığını belirledi.

Ekipler, zanlı M.A'yı merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde, mağdurlarla alıcı gibi iletişime geçtiği iddia edilen Y.T'yi de Mersin'de yakaladı.

M.A'nın cep telefonlarını başka kişiye sattığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve Y.T. tutuklandı.

Bu arada, M.A'nın kargo şubelerinden cep telefonlarının olduğu paketleri alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
