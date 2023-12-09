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İnternet Sitesi Üzerinden Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

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Manisa ve İzmir'de bir internet sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MANİSA ve İzmir'de, bir internet sitesi üzerinden verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan ve polis ekiplerince yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında; bir internet sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2'si Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 5'i de İzmir'de olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Dün sabah 07.00 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43) ve H.N.Ç. (26) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manisa İzmir Dolandırıcılık Güvenlik Suç Güncel Haberler

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