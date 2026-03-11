Haberler

Instagram, Japonya'da intihar içerikleri arayan 13-17 yaşlarındaki çocukların ebeveynlerini uyaracak

Instagram'ın Japonya şubesi, 13-17 yaş aralığındaki çocuk kullanıcıların intihar ve uyuşturucu ile ilgili tekrarlı aramalarını tespit ettiğinde ebeveynlerini bilgilendirecek yeni bir özellik sunacağını duyurdu. Bu sistemin, gençler için güvenliği artırmak amacıyla uygulanacağı belirtildi.

Sosyal medya platformu Instagram'ın Japonya şubesi, ülkede intihar, kendine zarar verme ve uyuşturucuyla ilgili "tekrarlı aramalar yapan" 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların, ebeveynlerinin uyarılacağını bildirdi.

Ulusal basındaki habere göre, şirketin Japonya'daki şubesi yaptığı açıklamada, 2026 yılında ülke içi kullanıcılara yönelik bir özellik sunulacağını duyurdu.

Yeni getirilecek özellik sayesinde, uygulamada intihar, kendine zarar verme, uyuşturucu ve tehlikeli davranışlar ile ilgili içerikleri tekrarlı şekilde aradıkları tespit edilen 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların ebeveynleri bilgilendirilecek.

Ebeveynler, "çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği" gerekçesiyle uygulama veya e-posta yoluyla bildirim alacaklar.

Bu tedbirin, Instagram'ı bünyesinde bulunduran Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın "çocuklara verdiği zararlar" iddiasıyla, ABD içinde birden fazla davaya konu olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
