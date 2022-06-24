2 milyardan fazla kullanıcısıyla Instagram günümüzün en popüler platformlarından. DataReportal'a göre ülkemizde 52 milyon kullanıcısı bulunan uygulamanın bünyesinde birçok kullanışlı özellik de mevcut. Bunlardan birisi de hikayeye birden fazla fotoğraf ekleme özelliği. İşte Instagram hikayeye birden fazla fotoğraf nasıl eklenir? sorusunun cevabı.

Instagram hikayeye birden fazla fotoğraf ekleme

Hikayeye birden fazla fotoğraf ekleme sanıldığının aksine oldukça kolay. Bunun için daha çok üçüncü parti uygulamalar kullanılsa da programsız bir şekilde de birkaç adımda halledilebiliyor. Burada tek yapmanız gereken şey; hikaye ekleme sekmesini açarak paylaşacağınız görselleri seçmek.

Adım 1: Instagram uygulamasını açın ve hikaye ekleme sayfasına gidin.

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Adım 2: Hikayede paylaşacağınız ilk görseli seçin ve iki parmağınızla istediğiniz şekilde konumlandırın. (Küçülterek ikinci fotoğrafa yer açmak daha sağlıklı olacaktır)

Adım 3: İşin püf noktası tam da burada başlıyor. İlk görseli ekledikten sonra sağ üst köşede yer alan Çıkartmalar ekranını açın.

Adım 4: Çıkartmalar sekmesini açtıktan sonra yedinci sıradaki "+" logosuna tıklayarak hikayeye eklemek istediğiniz ikinci görseli seçin.

Adım 5: İkinci görseli de başarıyla eklediniz. Aynı adımları izleyerek daha fazla fotoğraf yükleyebilirsiniz. Artık top sizde. Dilerseniz filtre ve efektlerle dilerseniz normal bir şekilde takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram hikayelerine birden fazla fotoğraf ekleme işlemi için hangi platformun kendisini mi yoksa üçüncü parti uygulamaları mı tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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