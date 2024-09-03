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Instagram'a erişim engeliyle ilgili açıklama yapan Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi

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Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin ifadeler kullandığı için yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararın temyiz edileceği belirtildi.

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(İZMİR) - Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman suçlu olduğumu düşünmedim. Suçsuzluğuma inanıyorum" dedi.

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen ve ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu, bugün hakim karşısına çıktı.

Kullandığı ifadeler nedeniyle Dilruba Kayserilioğlu hakkında hazırlanan iddianamede, TCK 216/1 ve TCK 216/2 maddeleri kapsamında 4,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Duruşmada ise Dilruba hakkında, "TCK'nın 216/2 Maddesi gereğince 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın bu eylemini basın yayın organıyla işlemiş olması nedeniyle verilen ceza TCK 218. maddesi gereğinde 1/2 oranında artırılarak sanığın 9 ay cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki olumlu tavırları gözetilerek cezanın 7 ay 15 güne düşürülmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verildi.

Duruşma sonrasında Dilruba Kayserilioğlu ve Dilruba'nın avukatlarından Avukat Hüseyin Yıldız, açıklama yaptı.

Yıldız: "Bir üst mahkemeye gerekli itirazlar yapılacaktır"

Avukat Hüseyin Yıldız, kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün görülen davada, müvekkilimiz Dilruba hakkında Türk Ceza Kanunu 216/1'den beraat kararı verilmiştir. Ama Türk Ceza Kanunu 216/2'den yani 'halkı aşağılama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.  Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra bizler tarafından bir üst mahkemeye gerekli itirazlar yapılacaktır. Hukuk mücadelemiz devam edecektir. Bu karar beraate dönene kadar AİHM'ye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz de müvekkilimizin suçsuz olduğuna, ifade özgürlüğü kapsamında anayasal hakları kapsamında fikrini açıklamasının cezalandırılamayacağını düşünüyoruz. O sebeple bu mücadeleyi önce iç hukuk yollarını tüketeceğiz. Akabinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz. Devam eden bir soruşturma daha var. O soruşturmanın akıbeti hakkında da size ilerleyen günlerde detaylı bilgilendirme yapacağız."

Kayserilioğlu: "Gerekeni hukuk önünde aramaya devam edeceğiz"

Hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu ise duruşma sonrasında şöyle konuştu:

"İfade özgürlüğü kapsamında düşüncelerimi belirttim. Hiçbir zaman suçlu olduğumu düşünmedim. Suçsuzluğuma inanıyorum. Avukatlarıma da bu konuda sonuna kadar güveniyorum. Gerekeni hukuk önünde aramaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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