"İnsanlık ölmemiş" dedirten hareket...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde biri çocuk 3 genç, yolda buldukları içerisinde ziynet eşyası, döviz ve para olmak üzere toplam 60 bin lira değerindeki cüzdanı sahibine teslim ettiler.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde biri çocuk 3 genç, yolda buldukları içerisinde ziynet eşyası, döviz ve para olmak üzere toplam 60 bin lira değerindeki cüzdanı sahibine teslim ettiler. Cüzdanına kavuşan kadın, gençlere teşekkür etti.

Olay Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde meydana geldi. Ceyda Dizdar(18), arkadaşı Hakan Özdemir(18) ve 7 yaşındaki kardeşi Emir Dizdar ile birlikte Yenişehir caddesi üzerindeki kaldırımda yürürken yerde cüzdan buldular. Cüzdanın içine bakan gençler, cüzdanın içinde ziynet eşyaları ve paraları gördüler. Çevrede cüzdanın sahibini bir süre arayan gençler, başarılı olamayınca İnegöl Emniyet Müdürlüğü Merkez karakoluna giderken rast geldikleri polis ekiplerine cüzdan bulduklarını ifade ettiler. Gençler, polis otosuyla karakola götürülerek, cüzdanı teslim ettiler. Polis ekipleri de cüzdanın içinden çıkan kimlikten sahibine ulaşarak Karakola davet ettiler.

Cüzdanındaki para ve altınların eksiksiz olduğunu gören Kadriye Acar(50), cüzdanı bulan gençlere teşekkür etti. 2 adet Çeyrek altın, 700 Avro para, 1 Adet çocuk künyesi, 10 gram altın, 1 adet zincir küpe ve kolye seti, 2 adet altın yüzük, 100 dolar, 100 TL para, 2 adet yarım gram altın sahibine teslim edildi.

Olayı anlatan cüzdanı bulan gençlerden Ceyda Dizdar(18), "Yolda geziyorduk. Yerde cüzdan bulduk. İçinde yüklü miktar vardı. Bizde polise getirdik. İnsan olan herkesin yapması gereken bir şeydi" dedi.

Cüzdanın sahibi Kadriye Acar(50) ise, "Bulunduğu için çok mutluyuz. Cüzdanın içinde yüklü miktar 60 bin TL değerinde altın ve para vardı. Çok teşekkür ederim gençlere. Herkese de örnek olsun bu çocuklar" dedi. - BURSA