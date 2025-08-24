İnsan ve Değer Şurası 2025, Kozaklı'da Gerçekleştirildi

İnsan ve Değer Şurası 2025, Kozaklı'da Gerçekleştirildi
İnsan ve Değer Hareketi tarafından düzenlenen 'İnsan ve Değer Şurası 2025', 22-24 Ağustos tarihlerinde Kozaklı'da, 'Değişen Dünya Düzeni ve Ümmet Bilinci' temasıyla yapıldı. Şuranın açılışını Zekeriya Şengöz yaparken, çeşitli konularda önemli isimler sunumlar gerçekleştirdi.

"İnsan ve Değer Şurası 2025" Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde düzenlendi.

İnsan ve Değer Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, şuranın 22-24 Ağustos tarihlerinde "Değişen Dünya Düzeni ve Ümmet Bilinci" temasıyla Kozaklı'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Açılış konuşmasını İnsan ve Değer Hareketi Başkanı Zekeriya Şengöz'ün yaptığı şurada, yazarlar Said Ercan, Abdülaziz Kıranşal, Ömer Özkızılcık, Ramazan Kayan, Prof. Dr. Halis Aydemir ve Prof. Dr. Muhittin Ataman'ın çeşitli konularda sunum yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, şuranın sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
