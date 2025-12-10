TİHEK'in 'Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası' zirvesinde Gazze soykırımı ele alındı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) Ankara'da düzenlenen "Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası" zirvesinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım ile uluslararası hukuk sisteminin durumu ele alındı.

TİHEK, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonunda "Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası" zirvesi düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridinde işlediği soykırıma tanıklıklar ile uluslararası hukuk sisteminin rolü ele alındığı zirvede Brüksel merkezli Hind Rajab Foundation Kurucusu Dyab Abou Jahjah ve Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Direktörü Prof. Ammar Al-Dwaik konuştu.

Jahjah konuşmasında, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ile İsrail tarafından 6 yaşında hayattan koparılan Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlattı ve söz konusu olayda, yaralılar için bölgeye gönderilen ambulansın, İsrail ordusunun giriş iznine tabi olduğunu bildirdi.

"Adeta kasaptan koyuna yardım etmeyi istiyorsunuz. Ben bile ne kadar şüpheli de olsa, İsraillilerin o ambulansa izin vermesini umuyordum, ancak ambulansa izin vermediler ve ambulansın içindekileri de öldürdüler." diyen Jahjah, bu olayla "Gazze'deki soykırımın mantalitesinin anlaşılması gerektiğini" kaydetti.

Jahjah, Gazze'deki çocuk ölümlerine yönelik verilen sayılara ilişkin, "Ne kadar sayı verilirse verilsin gerçeklikten o kadar uzak olur, bu konu buzdağının sadece görünen ucu." dedi.

İsrail askerleri tatile gidiyor

Kuruluş olarak "katil ve suçlu" İsrail askerleri aleyhinde kanıt toplamak ve yasal yollara başvurmayı hedeflediklerini kaydeden Jahjah, bu eylemlerin ilk aşamada "sembolik" olarak algılandığını belirtti.

Jahjah, "İsrail askerlerini Filistin dışına çıktıklarında yasal düzeyde şikayet ediyoruz. Kuruluş olarak yaptıklarımız sembolik değil. İsrail askerlerinin Filistin dışına çıktıklarında yasal olarak sıkıntıya düşebilecekleri görüldü. Mezuniyet fotoğraflarında dahi kameraya arkalarını dönmeye başladılar." ifadesini kullandı.

Devlet düzeyinde "sorumluluk almak" ve suçları uluslararası boyuta taşınması konusunda Türkiye'nin öncü rol üstlendiğini kaydeden Jahjah, "Uluslararası hukuk için diğer ülkelerin yaptıkları da önemli ancak karar alıp bunu uygulamaya döndüren tek ülke Türkiye. Türkiye'nin bu yoldaki rehberliğine teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kış koşullarında çadır en büyük ihtiyaç

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Direktörü Prof. Dr. Ammar Al-Dwaik, Gazze Şeridine kış mevsim koşullarının kapıda olduğunu kaydederek, hava sıcaklıklarının düştüğünü ve şu an en çok çadıra ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İsrail yönetimi ve toplumunun, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani soykırımın ve on binlerce insanın hayatını kaybettiğinin tamamen farkında olduğunu belirten Al-Dwaik, "Bugün İsrail televizyonunda hava durumu programını izledim, sunucu yayın yaptığı kanalda 'Orta Doğu'ya yoğun bir yağış beklenmekte' olduğunu aktarıyor. Diğer sunucu da 'umarız Gazze sular altına kalır' ifadesini kullanıyor. Bu insanlar gerçekten şeytan." ifadelerini kullandı.

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne gıda yardımına izin verilmediğini kaydeden Al-Dwaik, "Komşularımdan biliyorum, iki yaşında bir çocuğun halen bir yumurtayı, bir çeşit meyveyi tadamadığını düşünün." dedi.

"Trump güvenilmez biri"

İnsanlık dramının Gazze'de daha da derinleştiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi son kararlarının "sömürgeciliğe yeni boyut kazandırdığını" belirten Al-Dwaik, ABD Başkanı Donald Trump'ın "güvenilmez biri" olduğunu savundu.

Al-Dwaik, ABD Başkanı için "dünyanın gözü önündeki yıkım sonrası Gazze'nin yeniden imarı için İsrail'e sorumluluk yüklemez." ifadesini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin, hukuk boşluklarını kendi lehine kullandığını belirten Al-Dwaik, "Sahada uluslararası hukuku ancak devletler icra eder. Devletler ilişki keser, suçluları adalet önüne getirir. Böyle olursa İsrail'in tutumu değişir. Türkiye 'savaş suçlularının yargılanmasını' isteyerek bu konuda öncülük ediyor." dedi.