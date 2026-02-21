Haberler

İnşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla dövdüğü kişi öldü

İnşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla dövdüğü kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, yakalayan tarafından ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan zanlı mahkemece ceza aldı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, inşaattan hırsızlık yaparken yakaladığını iddia ettiği Ramazan Özgilik'i darbedip, ağır yaralayan Bayram Yürekli (49), tutuklandı. 6 gün yoğun bakımda kalan Özgilik ise hayatını kaybetti.

Olay, geçen haftalarda Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Yürekli, olay akşamı kendisine ait inşaattan demir malzemeleri çalarken yakaladığı Ramazan Özgilik'i darbedip ağır yaraladı. Özgilik, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi'ne ardından da hayati tehlikesi nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 6 gün yoğun bakımda kalan Ramazan Özgilik, geçen perşembe hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Yürekli ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

"Baba kız doğada" hesabıyla tanınan fenomenin acı kaybı
50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar

50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar
Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi

Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

"Baba kız doğada" hesabıyla tanınan fenomenin acı kaybı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazanan 90+1'de belli oldu

90+1'de kazandılar! Küme düşme hattı alev alev