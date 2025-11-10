Haberler

İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Ordu'da, dış cephe boyası yaparken 3. kattan düşen 60 yaşındaki işçi Hasan Çelebi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çelebi'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ORDU'da, dış cephe boyası yaptığı 3 katlı inşaatın 3'üncü katındaki iskeleden düşen Hasan Çelebi (60), yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. 3 katlı inşaatın 3'üncü katında dış cephe boyası yapan Hasan Çelebi, dengesini kaybedip, iskeleye çarparak zemine düştü. Çelebi'nin mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çelebi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kol ve kalça bölgesinde kırıkların oluştuğu Hasan Çelebi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

title
