Samsun'da inşaattan düşen işçi öldü

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde inşaat halinde bir binadan düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti. Düzeneğin çökmesi sonucu 4 metreden beton zemine düşen Emre Ay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde inşaattan düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan binanın birinci katında çalışan işçi Emre Ay, alçı yapmak için kurdukları düzeneğin üzerine çıktı.

Ay, düzeneğin çökmesi sonucu yaklaşık 4 metrelik yükseklikten beton zemine düştü.

İş arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

