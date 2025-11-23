İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Enver Takım (49), hayatını kaybetti.

Olay, dün Ayrancılar İnönü Mahallesi 147 Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Enver Takım, kalıp sökerken dengesini kaybedip, düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası Takım'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Takım'ın Ordu'nun Kumru ilçesinden Torbalı'ya çalışmak için geldiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, inşaatın 2 yetkilisi gözaltına alındı.