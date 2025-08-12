İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir inşaatta çalışan Z.G, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.G'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Mercimektepe Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Z.G, dengesini kaybederek 5. kattan düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Z.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel