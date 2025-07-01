İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Sürmene ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen 37 yaşındaki Ali Köse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.
Soğuksu Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 37 yaşındaki Ali Köse, dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürmene Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel