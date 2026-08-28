Çerkezköy'de İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaatın 6. katında çalışan 50 yaşındaki Ziya Kocabay, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Kocabay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Ziya Kocabay (50), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tepe mevkisindeki bir inşatta meydana geldi. Ziya Kocabay, inşaatın 6'ncı katında çalışırken düştü. Durumu gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocabay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı