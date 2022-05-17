İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü - Haberler

ALTINORDU, ORDU (DHA) - ORDU'da, 11 katlı inşaatının 6'ncı katından dengesini kaybederek düşen işçi Recep Çelik (33), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Altınordu ilçenin Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren 11 katlı inşaatta işçi olarak çalışan Recep Çelik, iddiaya göre kalp krizi geçirince dengesini kaybedip, çalıştığı 6'ncı kattan düştü. İhbarla gelen sağlık ekibinin, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 çocuk babası Çelik'in inşaatta çalışmak için memleketi Van'dan Ordu'ya geldiği öğrenildi.