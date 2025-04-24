6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

Rahatlatan açıklama geldi! İşte 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

İnşaat İşçilerinin İstiklal Marşı'na Saygı Duruşu Duygulandırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 23 Nisan programı sırasında İstiklal Marşı okunurken inşaatta çalışan 6 işçi saygı duruşuna geçerek marşa eşlik etti. Bu anlar izleyenler tarafından duygulu bir şekilde karşılandı.

Gaziantep'te inşaat işçilerinin İstiklal Marşı duyarlılığı duygulandırdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 23 Nisan programında İstiklal Marşı okunduğu esnada yan tarafta bulunan inşaatta çalışan 6 işçinin işi bırakarak saygı duruşuna geçtiği anlar izleyenleri duygulandırdı.

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakamlık binası avlusundaki 23 Nisan kutlaması esnasında meydana geldi. İddiaya göre, kaymakamlıktaki kutlamanın başlaması esnasında okunan İstiklal Marşı'nı duyan 6 işçi, elindeki işi bırakarak saygı duruşuna geçerek marşa eşlik etti. O anları ise kameraya yansırken işçilreri gören vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

İstiklal Marşı'nın bitmesi ile işçiler kaldığı yerden işlerine devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÖKHAN ÖZBAL - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.