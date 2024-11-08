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İnşaat Halindeki Binadan Düşen Kişi Yaralandı

İnşaat Halindeki Binadan Düşen Kişi Yaralandı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen Erhan Karabulut yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Halilağa Mahallesi'nde Erhan Karabulut, inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine mahalleye polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince asansör boşluğundan yaralı çıkarılan Karabulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel
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