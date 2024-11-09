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İnşaat Halindeki Binada Balkon Çöktü, İşçi Hayatını Kaybetti

İnşaat Halindeki Binada Balkon Çöktü, İşçi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Buca ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 5. katındaki balkonun çökmesi sonucu 39 yaşındaki işçi Süleyman Polat hayatını kaybetti. Olayda, Polat'ın kardeşi son anda kendini kurtardı.

İZMİR'in Buca ilçesinde inşaat halindeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkon, çalışma sırasında çöktü. Metrelerce yükseklikten düşen işçi Süleyman Polat (39), yaşamını yitirdi.

Olay, Çamlıpınar Mahallesi 293/41 Sokak'ta inşaat halindeki bir binada meydana geldi. 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonu, işçilerin çalışma yaptığı sırada çöktü. Kendisi gibi işçi olan kardeşi ile balkonda bulunan Süleyman Polat, metrelerce yükseklikten zemine düştü. Polat, haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Polat, kurtarılamadı. Polat'ın kardeşi olan işçinin ise son anda kendisini evin içerisine atarak kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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