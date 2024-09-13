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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 329 Öğrenci Beyaz Önlük Giydi

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Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine yeni başlayan 329 öğrenci düzenlenen törenle beyaz önlük giydi. Rektör ve dekanın konuşmalarının ardından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine yeni başlayan 329 öğrenci düzenlenen törenle beyaz önlük giydi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Beyaz Önlük Giyme Töreni"nde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, fakültede öğrencileri zorlu sınavların beklediğini söyledi.

İlk sınavlardan itibaren ders çalışmayı sıkı tuttukları ve azimle çalıştıkları süreçte öğrencilerin çok iyi hekimler olacağını anlatan Kızılay, "Burası Türkiye'nin en güçlü ve altyapısı sağlam tıp fakültelerinden birisi. Fakültemiz Türkiye'nin değerli hocalarına sahip, ben de bu fakültenin hocalarından biriyim. Rektörlükten sonra hocalığa devam edeceğim. Burada 3 hastanemiz var, uygulama eğitim alacaksınız." diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur ise fakültelerinin 1987 yılında kurulduğunu hatırlatarak, Türkçe ve İngilizce eğitim verdiklerini belirtti.

Fakültede 1783 öğrencinin eğitim gördüğünü bildiren Beytur, "Bu güne kadar 3 binden fazla doktor, yaklaşık 1500 uzman hekim ile yan dal uzmanı yetişti." dedi.

Konuşmaların ardında Kızılay, Beytur ve tıp fakültesindeki akademisyenler öğrencilere beyaz önlük giydirdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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