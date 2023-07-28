İnönü Belediyesi Yol Yapım ve Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde sıcak asfalt yol yapım çalışmaları devam ederken, dış mahallelerde stabilize yol yapım çalışmaları da aralıksız devam ediyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yaptığı açıklamada, vatandaşların rahat, huzurlu ve mutlu hissedecekleri bir İnönü için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde yol yapım ve asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İnönü Belediyesi tarafından ilçe merkezinde sıcak asfalt yol yapım çalışmaları devam ederken bir yandan da dış mahallelerde stabilize yol yapım çalışmaları da aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan İstiklal Caddesi ve Karayel Caddesindeki yaklaşık bin metrelik yollarda asfalt yol yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Çok yakında İnönü Belediyesi vatandaşların hizmetine sunulacak olan yollarda çalışmaları yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, yetkili ekiplerden çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetlerle İnönü'nün çehresini değiştiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Vatandaşlarımızın iyi ki İnönü'de yaşıyorum diyebilecekleri hizmetleri birer birer yerine getiriyoruz. İlçe sakinlerimizin kendilerini rahat, huzurlu ve mutlu hissedecekleri bir İnönü için tüm çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstiklal caddesi ve Karayel caddesindeki sıcak asfalt yol yapım çalışmaları sonrasında ulaşımın daha rahat, güvenli ve konforlu olmasından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR