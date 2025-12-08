Haberler

Bartın'da alabora olan lastik bottaki 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde balık tutmak için denize açılan lastik bot, şiddetli dalgalar nedeniyle alabora oldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan iki balıkçı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde M.T. ve C.Ö.'nün balık tutmak için denize açıldığı lastik bot, şiddetli dalgalar nedeniyle alabora oldu. Bottaki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarılıp, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30'da İnkumu tatil beldesinde meydana geldi. Bartın Limanı'nın 100 metre açığında lastik bot şiddetli dalgalar sebebiyle alabora oldu, içindeki M.T. ve C.Ö. denize düştü. Durumu fark eden sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Balık tutmak için denize açıldıkları öğrenilen M.T. ve C.Ö., ters dönen botu tekrar düzelterek kıyıya ulaşmaya çalıştı. Sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çekilen bottaki balıkçılar tedbir amaçlı, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.T. ve C.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title