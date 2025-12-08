Haberler

Bartın'da alabora olan lastik bottaki 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde balık tutmak için denize açılan lastik bot, şiddetli dalgalar nedeniyle alabora oldu. M.T. ve C.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi.

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde M.T. ve C.Ö.'nün balık tutmak için denize açıldığı lastik bot, şiddetli dalgalar nedeniyle alabora oldu. Bottaki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarılıp, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30'da İnkumu tatil beldesinde meydana geldi. Bartın Limanı'nın 100 metre açığında lastik bot şiddetli dalgalar sebebiyle alabora oldu, içindeki M.T. ve C.Ö. denize düştü. Durumu fark eden sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Balık tutmak için denize açıldıkları öğrenilen M.T. ve C.Ö., ters dönen botu tekrar düzelterek kıyıya ulaşmaya çalıştı. Sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çekilen bottaki balıkçılar tedbir amaçlı, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.T. ve C.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
