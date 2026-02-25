Haberler

İngiliz Yeşiller Partisinin Yahudi lideri Polanski "Siyonizm ırkçılıktır" diyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski, önümüzdeki kongrede siyonizmi ırkçılık olarak gören bir tasarıya destek vereceğini açıkladı. Polanski, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da ırkçılık olarak nitelendirdi.

İngiltere Yeşiller Partisinin Yahudi lideri Zack Polanski, partisinin gelecek ay yapacağı kongrede, siyonizmi ırkçılık olarak gören tasarıya destek vereceğini açıkladı.

Times Radio'ya konuşan Polanski, İsrail'in Gazze saldırılarını "tam bir ırkçılık" olarak nitelerken gelecek ayki parti kongresinde siyonizmi ırkçılık olarak gören karar tasarısının oylanacağını hatırlattı.

Filistin halkının direnme ve İsrail işgalinden kurtulma hakkını destekleyen "Siyonizm Irkçılıktır" başlıklı tasarıya destek vereceğini kaydeden Polanski, tasarının siyonizm tanımını daha da detaylandırdığını savundu.

Kendisi de bir Yahudi olan Polanski, "Siyonizm hakkında farklı tanımlar yapabilirim. Siyonistler ırkçı mıdır, değil midir tartışması yapabiliriz. İsrail hükümetinin Gazze'deki soykırımı üzerinden konuşacaksak evet, kesinlikle ırkçıdır." dedi.

Tasarı üzerindeki tartışmaları değerlendireceğini belirten Polanski, "Siyonizm, İsrail hükümetinin şu an yaptığı şeyse bu, kesinlikle ırkçılıktır, ben de buna oy veririm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

İnsana değer verilmeyen ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü