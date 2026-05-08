İngiltere yerel seçimlerinde iktidara ağır darbe

İngiltere'de yapılan yerel seçimler, Başbakan Keir Starmer'in İşçi Partisi adına büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Starmer'in koltuğunu koruyup koruyamayacağı tartışma konusu.İngiltere Başbakanı Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, hükümet adına bir sınav olarak görülen yerel seçimlerde ilk sonuçlara göre ağır kayıplar yaşarken aşırı sağcı Reform UK partisi önemli kazanımlar elde etti.

İngiltere yerel seçimlerinde Cuma öğlen saatlerine kadar yapılan oy sayımına göre Nigel Farage liderliğindeki göçmen karşıtı Reform UK, 478 sandalye kazanmış durumda. İşçi Partisi ise şu ana dek sonuçların açıklandığı 136 belediyeden 57'sinde, 322 sandalye kaybetti. İskoçya ile Galler'deki bölgesel parlamento seçimlerinde sonuçların ise gün içinde açıklanması bekleniyor.

Başbakan Starmer, açıklanan ilk seçim sonuçlarını "çok sert" diye nitelendirerek sorumluluğu üstlendiğini dile getirdi. Diğer yandan "vaat ettiği değişimi gerçekleştirme" konusunda kararlı olduğunu ifade eden Starmer, "Çekip giderek ülkeyi kaosa sürüklemeyeceğim" dedi.

İngiliz siyasetinde yeni bir dönem mi başlıyor?

Göç karşıtı Reform UK partisinin lideri Nigel Farage ise, seçimlerin "İngiliz siyasetinde gerçek anlamda tarihi bir değişime" işaret ettiğini dile getirerek "Burada kalmak için varız" dedi. İngiltere'de siyasete bugüne dek, geleneksel olarak sol eğilimli İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti (Tories) hakimdi.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de İşçi Partisi, 27 yıl önce bölge parlamentosunun kurulduğu günden bu yana ilk kez meclis üzerindeki kontrolünü kaybedebilir. YouGov Enstitüsü tarafından yapılan ankete göre Galler'de, Reform UK ile Galler'in bağımsızlığını savunan merkez sol parti Plaid Cymru arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. İşçi Partisi, İskoçya'daki bölge parlamentosu seçiminden de utanç verici bir sonuçla çıkma endişesi yaşıyor. Yapılan son anketlerde, bölgenin bağımsızlığını savunan İskoç Ulusal Partisi, Starmer'in İşçi Partisi'nin önünde görünüyordu.

İşçi Partisinin yaşadığı büyük kayıpların, zaten siyasi olarak zayıf düşmüş durumdaki Başbakan Starmer'a yönelik istifa çağrılarını güçlendirmesi bekleniyor. Keir Starmer, ülkesinde tüm zamanların en az popüler başbakanlarından biri olarak görülüyor. Ekonomiyi canlandırmayı ve gıda fiyatlarındaki artışı durdurmayı şu ana kadar başaramayan Starmer, son olarak uzun yıllardır partisinin önde gelen isimlerinden biri olan Peter Mandelson'un adının Epstein skandalına karışmasıyla daha da zor duruma düşmüştü. Starmer, 2019'da hapishanede ölen ABD'li cinsel saldırı hükümlüsü Jeffrey Epstein ile bağlantılarına rağmen partiden arkadaşı Mandelson'u Washington büyükelçiliğine atamıştı.

Starmer popülaritesini iki yılda kaybetti

Starmer, 2024 yazında, ülkesinde 14 yıl süren muhafazakar hükümet dönemini sona erdirerek başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak yapılan kamuoyu araştırmaları, Starmer'in popülaritesinin büyük oranda düştüğünü ortaya koyuyor.

İngiliz medyasında yerel seçimlerden önce yapılan haberlerde, eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner ya da Sağlık Bakanı Wes Streeting'in Starmer'ın yerine geçmeye çalışabileceği iddia edilmişti. Times gazetesinde Perşembe günü çıkan bir haberde de, Enerji Bakanı Ed Miliband'ın kapalı kapılar ardında Başbakan'ı seçimlerden sonra istifası ile ilgili bir takvim hazırlamaya zorladığı öne sürülmüştü.

Ancak Başbakan Yardımcısı David Lammy şu an Başbakan'ı değiştirmenin hata olacağı açıklamasında bulundu. BBC radyosuna konuşan Lammy, "Uçuş sırasında pilotu değiştirmezsiniz, devam edersiniz" dedi. İşçi Partisi iktidarı ile ilgili "Çok fazla hayal kırıklığı" olduğunu kabul eden Lammy, "Ancak bazen hatalarımız başarılarımızdan daha fazla algılanıyor" ifadelerini kullandı.

Keir Starmer, partisine muhtemelen 2029'da yapılacak bir sonraki genel seçimlere dek liderlik yapmak istiyor. Bunun yanında hükümeti güçlendirmek için kabinede değişik olabileceği de İngiltere siyasi çevrelerinde konuşuluyor.

Kaynak: Deutsche Welle