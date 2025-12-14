İngiltere ve İrlanda'dan plajdaki silahlı saldırının ardından Avustralya'ya destek açıklaması

İngiliz ve İrlandalı liderler, Sydney kentindeki plajda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Avustralya'ya başsağlığı ve destek açıklaması yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, " Avustralya'dan gelen haberler çok üzücü. Birleşik Krallık, Bondi Plajı'ndaki korkunç saldırıdan etkilenen herkese başsağlığı dileklerini ve düşüncelerini iletiyor." ifadelerini kullandı.

Starmer, gelişmelerle ilgili sık sık bilgilendirildiğini belirtti.

İngiliz ana muhalefet lideri Kemi Badenoch, paylaşımında "Alçak bir terör saldırısına benziyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin üçüncü büyük partisi Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey de paylaşımında "Bondi Plajı'ndaki iğrenç saldırı nedeniyle dehşete düştüm. Dualarım, trajik şekilde öldürülenlerin aileleriyle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.

"Herhangi bir İrlanda vatandaşının doğrudan etkilendiğine ilişkin bilgi edinmedik"

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de paylaşımında Avustralya'ya desteklerini ileterek, "Sydney'deki Bondi Plajı'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan dolayı şok içindeyim. Dualarım, ölenlerin aileleri, yaralananlar, ilk yardıma koşanlar ve Avustralya halkıyla birlikte." ifadelerini kullandı.

Martin, bu tür şiddet ve nefret eylemlerinin hiçbir şekilde hoş görülemeyeceğini vurguladı.

İrlanda Dışişleri, Savunma ve Ticaret Bakanı Helen McEntee de paylaşımında destek ve başsağlığı mesajlarını ileterek, "Şu ana kadar herhangi bir İrlanda vatandaşının bu korkunç olaydan doğrudan etkilendiğine ilişkin bilgi edinmedik ancak Sydney'deki konsolosluğumuz, yaşananları yakından takip ediyor." açıklamasında bulundu.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyalet polisi, Sydney'deki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si polis 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, iki zanlıdan birinin yaşamını yitirdiği, yaralanan diğer şüphelinin gözaltında olduğu bildirilmişti.