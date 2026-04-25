İngiltere ve Finlandiya, İsrail'in Lübnan'daki gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı

İngiltere ve Finlandiya, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden kadın gazeteci Emel Halil ve diğer gazetecilere yönelik saldırıları kınadı.

Konuyla ilgili İngiltere ve Finlandiya hükümetlerinin ortak açıklaması İngiltere Dışişleri Bakanlığı Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, iki ülkenin İsrail'in burada gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik şiddetini kınadıkları anlatıldı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden gazeteci Halil başta olmak üzere bölgedeki gazetecilere yapılan saldırıların kabul edilemez olduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail ve tüm taraflara Lübnan'da gazeteci ve medya çalışanlarının işlerini güven içinde yapmaları için gerekli koşulların sağlanması için çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Halil'in hayatını kaybettiği saldırıda bir gazeteci de yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor

Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! 300 liraya satılıyor
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler

ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler
Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor

Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! 300 liraya satılıyor
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 numarasını görevden aldı
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

Dev operasyon! Toprak altından çıktı, emniyetin koridorlarına sığmadı