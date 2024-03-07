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İngiltere, Sudan'da acil ateşkes çağrısı yaptı

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İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) görüşülmek üzere, Müslümanlar için kutsal ramazan ayı başlamadan önce Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı hazırladı. Tasarıda, yayılan şiddet, giderek kötüleşerek felaket boyutuna varan insani durum ile özellikle Darfur'da aşırı seviyeye ulaşan gıda güvencesizliği dolayısıyla derin endişe duyulduğu ifade edildi.

BİRLEŞMİŞ İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) görüşülmek üzere, Müslümanlar için kutsal ramazan ayı başlamadan önce Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı hazırladı.

İngiltere, Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı BM üyeleriyle paylaştı.

Tasarıda, yayılan şiddet, giderek kötüleşerek felaket boyutuna varan insani durum ile özellikle Darfur'da aşırı seviyeye ulaşan gıda güvencesizliği dolayısıyla derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Çatışmaların tüm taraflarını Sudan'ın sınırları dahil çatışma hatları boyunca engelleri kaldırarak "hızlı, tam, güvenli ve aksatılmamış insani erişime" izin vermeye çağıran tasarıda, "çatışmanın sonlandırılmasının yanı sıra sivillerin öncülük ettiği kalıcı ve kapsayıcı dönüşüme" yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların koordinasyonunun güçlendirilmesi istendi.

Diğer yandan BM Gıda Programı (WFP), Sudan'daki çatışmaların "büyük gıda krizini tetikleme riski" olduğu uyarısında bulundu.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, çatışmaların milyonlarca kişinin hayatını mahvettiğini belirterek, tarafları çatışmayı durdurmaya ve hayat kurtaracak yardımların ulaştırılması için insani kuruluşlara izin vermeye çağırdı.

WFP'ye göre Sudan'da 5 milyon kişi ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor, 18 milyon kişi ise aşırı açlıkla mücadele ediyor.

İngiltere'nin hazırladığı tasarının, BM Güvenlik Konseyinde cuma günü oylanması bekleniyor.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

Ülke o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

Kaynak: AA / Güncel

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