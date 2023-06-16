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İngiltere Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında

İngiltere Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında

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LONDRA, 16 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın dışında güneşlenen insanlar, 15 Haziran 2023. İngiltere'nin bazı bölgelerinde an itibarıyla sıcak hava dalgası yaşanıyor.

LONDRA, 16 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın dışında güneşlenen insanlar, 15 Haziran 2023.

İngiltere'nin bazı bölgelerinde an itibarıyla sıcak hava dalgası yaşanıyor. (Fotoğraf: Stephen Chung/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Buckingham Sarayı England Londra Güncel Haberler

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