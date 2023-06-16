İngiltere Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında
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LONDRA, 16 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın dışında güneşlenen insanlar, 15 Haziran 2023. İngiltere'nin bazı bölgelerinde an itibarıyla sıcak hava dalgası yaşanıyor.
LONDRA, 16 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın dışında güneşlenen insanlar, 15 Haziran 2023.
İngiltere'nin bazı bölgelerinde an itibarıyla sıcak hava dalgası yaşanıyor. (Fotoğraf: Stephen Chung/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel