İngiltere Savunma Bakanı Healey: "İran Füzeleri, Kıbrıs'taki İngiliz Üslerine Düştü"

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra İran'ın misilleme olarak bölgedeki ABD ve İsrail üslerine yaprığı füze saldırılarının ardından İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Orta Doğu'daki İngiliz askeri varlıklarının İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarından "risk altında" olduğunu belirterek, iki füzenin Kıbrıs'taki İngiliz askeri üslerinin yakınlarına doğru düştüğünü açıkladı.

John Healey, Bahreyn'de görev yapan yaklaşık 300 İngiliz askerinin de İran'ın diğer füze saldırılarına yakın bir konumda bulunduğunu ifade etti, İran'ın eylemlerinin ayrım gözetmeyen nitelikte olduğunu vurguladı.

Healey, ABD ve İsrail'in İran'daki askeri altyapı ve liderliğe yönelik yürüttüğü önleyici operasyonların ardından, Tahran yönetimine füze saldırılarını durdurması ve silah programlarını terk etmesi çağrısında bulundu.

Healey ayrıca, İran yönetimini eleştirerek, "İngiltere'ye yönelik olası terör planları, iç baskı politikaları ve Rusya'ya insansız hava aracı tedariki gibi geçmiş faaliyetleri" hatırlatarak, bölgesel güvenlik ve sonuçlar konusundaki endişelerini dile getirdi.

ABD-İsrail operasyonlarının yasallığı hakkında yorum yapmayı reddeden Healey, bunun ABD tarafından açıklanması gerektiğini belirtti. Ancak Healey, bölgede yürütülen tüm İngiliz savunma operasyonlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA