İngiltere, Rus Gemilerine Yönelik İkinci Engelleme Faaliyetini Gerçekleştirdi

İngiliz donanması, bir haftada ikinci kez İngiltere açıklarındaki Rus gemilerine yönelik engelleme faaliyetinde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Manş Denizi'nde İngiliz sularına doğru yol alan Stoikiy ve Yelnya isimli iki Rus askeri gemisine karşı İngiliz Deniz Kuvvetlerine bağlı HMS Severn gemisi harekete geçti.

Açıklamaya göre, HMS Severn gemisinin bir korvet ve bir tankerden oluşan iki Rus gemisinin İngiliz sularına girmesinin önüne geçmesinin ardından gözlem görevini NATO müttefiki olan Fransa devraldı.

Açıklamada ayrıca iki gemiye karşı uzaktan gözlemin devam ettiği, beklenmedik bir eyleme karşı hazır olunduğu vurgulandı.

Stoikiy gemisinin geçen mayısta da İngiliz sularına girmek üzereyken engellendiği bilgisi açıklamada yer aldı.

İngiliz ordusu, geçen hafta da İskoçya açıklarında bir Rus gemisini engellemişti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, geçen hafta İskoçya açıklarında Yantar isimli Rus gemisinin görüldüğünü ve gemiden İngiliz savaş uçaklarına yönelik lazerli müdahale yapıldığını açıklamıştı.

Healey, son iki yılda İngiliz sularındaki Rus gemi hareketliliğinin yüzde 30 oranında arttığını da belirtmişti.