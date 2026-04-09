İngiltere Savunma Bakanlığı: "Rus Denizaltı Operasyonu Ortaya Çıkarıldı, Unsurlar Geri Çekildi"

(ANKARA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, "ülkenin kara suları çevresinde yürütülen gizli bir Rus denizaltı operasyonunun tespit edildiğini ve yapılan karşı operasyon karşısında Rus unsurların geri çekilmek zorunda kaldığını" açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, paylaştığı uydu görüntüleriyle, Rusya'nın Yüksek Kuzey'deki Olenya deniz üssünden hareket eden denizaltı ve casus gemi faaliyetlerini ortaya çıkardığını duyurdu.

Açıklamada, İngiliz uçakları ve savaş gemilerinin, uluslararası sularda faaliyet gösteren bir Rus saldırı denizaltısını tespit ederek, haftalar boyunca 7/24 izlediği kaydedildi. Açıklamada, "Rusya'ya bağlı Ana Derin Deniz Araştırmaları Müdürlüğü (GUGI) unsurlarının da müttefiklerle koordinasyon içinde takip edildiği ve planlanan gizli faaliyetlerin engellendiği" ifade edildi. "Hem GUGI unsurlarının hem de Akula sınıfı denizaltının operasyonlarını tamamlayamadan geri çekildiği" belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini ifşa etmeye devam edeceklerini" vurgularken, Savunma Bakanı John Healey de "NATO'ya yönelik tehditlere karşı eş zamanlı yanıt verildiğini" söyledi.

Kraliyet Donanması'nın HMS St Albans fırkateyni, RFA Tidespring gemisi ve Merlin helikopterleriyle yürüttüğü operasyonda, RAF P-8 devriye uçaklarının da görev aldığı bildirildi. Açıklamada, denizaltının Rusya'ya geri döndüğü ancak benzer tehditlere karşı hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, deniz altı fiber optik kablolarının küresel veri trafiğinin yüzde 99'undan fazlasını taşıdığına dikkati çekerek, bu altyapının korunmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Ayrıca son iki yılda Birleşik Krallık sularını tehdit eden Rus gemilerinde yüzde 30 artış yaşandığı kaydedildi.

