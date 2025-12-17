Haberler

İngiliz polisi, antisemitik slogan ve protestolara karşı daha sert önlemler almayı planlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Londra ve Manchester polisinden yapılan açıklamada, Yahudi toplumunu hedef alan antisemitik sloganlar ve protestolar için daha sert tedbirler uygulanacağı belirtildi. Artan şiddet olayları ve protestolarda kullanılan nefret dolu dilin sonuçları nedeniyle gözaltıların yapılacağı aktarıldı.

İngiltere'de polis, Yahudi toplumunu hedef alan antisemitik sloganlar ve protestolara karşı daha sert önlemler uygulanacağını duyurdu.

Londra Metropolitan Polisi ile Greater Manchester Polisi tarafından yapılan ortak açıklamada, son dönemde yaşanan şiddet olaylarının "protestoların bağlamını değiştirdiği" belirtilerek, "İntifadayı Küreselleştirin" gibi sloganları kullananların polis müdahalesiyle karşılaşacağı bildirildi.

Açıklamada, Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamalarını hedef alan saldırı ile Manchester'daki sinagog saldırısının, Yahudi topluluklarında endişe ve korkuyu artırdığı kaydedildi.

Artan antisemitik nefret suçları ve protestolarda kullanılan dilin birtakım sonuçlara neden olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda gözaltıların yapılacağı aktarıldı.

Polislerin yeni yaklaşıma ilişkin bilgilendirileceği ve Kamu Düzeni Yasası kapsamındaki yetkilerini daha etkin kullanacağı belirtilen açıklamada, sinagoglar ile Yahudi toplumuna ait mekanlar çevresinde güvenlik önlemlerinin de artırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, yasal protesto hakkının korunacağı ancak Yahudi topluluklarını hedef alan, korku ve sindirmeye sebep olan eylemlere müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum

Dünyaca ünlü 2 yıldızı Galatasaray'a istemedi: Sane ve Yunus daha iyi
Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı

Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title