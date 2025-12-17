İngiliz polisi, antisemitik slogan ve protestolara karşı daha sert önlemler almayı planlıyor

İngiltere'de polis, Yahudi toplumunu hedef alan antisemitik sloganlar ve protestolara karşı daha sert önlemler uygulanacağını duyurdu.

Londra Metropolitan Polisi ile Greater Manchester Polisi tarafından yapılan ortak açıklamada, son dönemde yaşanan şiddet olaylarının "protestoların bağlamını değiştirdiği" belirtilerek, "İntifadayı Küreselleştirin" gibi sloganları kullananların polis müdahalesiyle karşılaşacağı bildirildi.

Açıklamada, Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamalarını hedef alan saldırı ile Manchester'daki sinagog saldırısının, Yahudi topluluklarında endişe ve korkuyu artırdığı kaydedildi.

Artan antisemitik nefret suçları ve protestolarda kullanılan dilin birtakım sonuçlara neden olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda gözaltıların yapılacağı aktarıldı.

Polislerin yeni yaklaşıma ilişkin bilgilendirileceği ve Kamu Düzeni Yasası kapsamındaki yetkilerini daha etkin kullanacağı belirtilen açıklamada, sinagoglar ile Yahudi toplumuna ait mekanlar çevresinde güvenlik önlemlerinin de artırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, yasal protesto hakkının korunacağı ancak Yahudi topluluklarını hedef alan, korku ve sindirmeye sebep olan eylemlere müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.