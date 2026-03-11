İngiltere'de 60'tan fazla milletvekili, İsrail'e yaptırım çağrısı yapan önergeye destek verdi

İngiltere hükümetini, İsrail'e yönelik geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamaya çağıran parlamento önergesine 60'tan fazla milletvekili destek verdi.

İngiltere Parlamentosundaki İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e geniş kapsamlı yaptırımları içeren parlamento önergesine 60'tan fazla milletvekilinin destek verdiğini bildirdi.

Burgon, Gazze'deki soykırımın ardından İsrail hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığının altını çizerek "Sadece silah, ticaret, ekonomi ve İsrailli yetkililere yönelik yaptırımlar bu savaş suçlarını durdurabilir." ifadesini kullandı.

İngiliz milletvekili, önergede İngiltere'nin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya geniş kapsamlı yaptırımlar uyguladığını ancak İsrail'in bildirilen savaş suçları ve tekrarlanan uluslararası hukuk ihlalleri karşısında aynı adımları atmakta başarısız olduğuna dikkati çekti.

İngiltere hükümetini, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) görüşü doğrultusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran Burgon, buna, yasa dışı yerleşim yerleriyle bağlantılı mal ve hizmetlere yönelik ticaret ve yatırımların yasaklanması ve İsrail'in işgaline ortak olan tüm kişi ve kuruluşlara seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulmasının dahil olduğunu belirtti.

Burgon, İsrail'e hedefli yaptırımlar uygulanmasının yanı sıra İsrail uluslararası hukuka uyana kadar, İngiltere ile bu ülke arasındaki ticaret anlaşmasının askıya alınması ve bu ülkeye silah ambargosu uygulanması gerektiğini kaydetti.

İsrail'den Batı Şeria'nın ilhakına zemin hazırlayan yeni kararlar

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da hukuki ve sivil yapıda köklü bir değişiklik yapmayı ve bölge üzerindeki işgali güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi yeni kararı onaylamıştı.

İsrail'in ilhak adımlarını sıklaştıran kararlar arasında, İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilmiş Filistin arazilerini satın almasını kolaylaştıracak düzenlemeler de bulunuyor.

Alınan kararlar arasında, izinsiz inşaat, su sorunları, arkeolojik ve çevresel alanlara verilen zararla ilgili ihlaller bahanesiyle, İsrail'in denetim ve uygulama yetkilerinin Oslo Anlaşmaları kapsamında "A" ve "B" olarak sınıflandırılan bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yer alıyor.

Bu durum, Filistin Yönetiminin idari ve güvenlik kontrolü altındaki bölgelerde bile Filistinlilere ait mülklerin yıkılmasına ve el konulmasına olanak tanıyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.