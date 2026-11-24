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İngiltere'nin Ukrayna'ya göndermek üzere satın aldığı tonlarca C4 plastik patlayıcının sahte olduğu, ürünlerin askeri C4'ün temel bileşeni RDX maddesini içermediği iddia edildi.

Financial Times (FT) gazetesinin araştırmasında, İngiltere Savunma Bakanlığının, Ukrayna'ya askeri yardım kapsamında ABD merkezli "Tripwire South LLC" şirketinden tonlarca plastik patlayıcı satın aldığı öne sürüldü.

Şirketin sahibi, yarı zamanlı polis memuru olarak da çalışan ABD'li silah tüccarı Ryan Morris'in, İngiltere'ye geleneksel C4'ten daha güçlü olduğu öne sürülen "EDC-4" adlı patlayıcıyı sattığı belirtildi.

Ancak FT'nin araştırmasında, söz konusu ürünün askeri C4'ün temel bileşeni RDX yerine daha ucuz olan PETN bazlı bir patlayıcı içerdiği ileri sürüldü.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı saldırı dronları için temin edilen patlayıcıların İngiltere tarafından tonlar halinde Ukrayna'ya gönderildiği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı, patlayıcılarda sadece PETN olduğunu doğruladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, FT'ye yaptığı açıklamada, ürünler üzerinde gerçekleştirilen bağımsız testlerde yalnızca PETN maddesinin tespit edildiğini doğruladı.

Bakanlık, buna rağmen patlayıcıların kullanım amacına uygun olduğunu, performanslarına ilişkin endişe taşımadıklarını ve Ukrayna'dan olumlu geri bildirim aldıklarını bildirdi.

Araştırmada ayrıca, şirketin sunduğu güvenlik belgelerinde ise patlayıcıların RDX içerdiğinin belirtildiği, PETN'in taşınması ve depolanmasına ilişkin bazı güvenlik uyarılarının ise bulunmadığı kaydedildi.

FT'nin ulaştığı belgelere göre, Nisan 2025'te yapılan anlaşma kapsamında ilk aşamada 36 ton patlayıcı sipariş edildi. Toplam 204 tona kadar alım yapılmasına imkan sağlayan anlaşmanın potansiyel değerinin yaklaşık 26,3 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Şirket iddiaları reddetti

Tripwire South LLC adlı şirket ise iddiaları reddederek İngiltere'ye tedarik edilen patlayıcıların RDX içerdiğini, güvenlik ve performans açısından herhangi bir sorun bulunmadığını savundu.

İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi üyesi Liberal Demokrat Partili Milletvekili Mike Martin, FT'ye yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığının yüzlerce Ukraynalı askerin hayatını riske atmış olabileceğini belirtti.

Martin, milyonlarca sterlinlik kamu kaynağının, beyan edilen özellikleri taşımayan patlayıcılara harcanmış olabileceğine dikkati çekerek, bakanlığın bu durumun neden yaşandığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA