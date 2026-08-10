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İngiltere'de kuraklık resmen genişletildi

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İngiltere'de kuraklık ilan edilen bölgeler genişletilerek ülkenin yüzde 71,3'ü resmen kuraklık kapsamına alındı. 45 milyon kişinin etkilendiği bölgelerde su kısıtlamaları sürerken, yetkililer kayda değer yağış olmadan koşulların iyileşmeyeceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de kuraklık koşullarının hakim olduğu bölgeler genişletilerek ülkenin üçte ikisi için resmen kuraklık ilan edildi.

İngiltere Çevre Ajansı, temmuz sonunda başkent Londra'nın tamamı olmak üzere İngiltere'nin yarısı ve Galler için kuraklık ilan etmişti.

İngiltere Çevre Ajansı ve diğer hükümet yetkilileri, sektör ve çiftçi temsilcilerinin oluşturduğu İngiltere Ulusal Kuraklık Grubu, bugün toplantı yaptı.

Toplantı sonucu alınan karara göre, İngiltere'de kuraklığın etkili olduğu bölgelere East Midlands, Lincolnshire ve Northamptonshire, Kent ve East Sussex ile Solent ve South Downs da eklendi.

Böylece, İngiltere'nin yüzde 71,3'ü için resmen kuraklık ilan edilirken ülkenin tüm bölgelerindeki su kaynaklarının baskı altında olduğu uyarısı yapıldı.

İngiltere'de şiddetli kuraklığın hakim olduğu bölgelerde 45 milyon kişi yaşıyor. Ülkede su kullanımına yönelik kısıtlamaların uygulamaya konduğu bölgelerde de 27 milyon nüfus bulunuyor.

Ulusal Kuraklık Grubu Başkanı Tony Grayling, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kuraklık koşullarının şiddetlendiğini belirterek kayda değer miktarda ve sürekli yağış olmadan bu koşulların devam edeceğini ifade etti.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle İngiltere'nin ikliminde büyük çaplı değişiklikler yaşanıyor. Yağışlı iklimiyle bilinen ülkenin bazı bölgelerinde yaklaşık iki aydır kayda değer miktarda yağmur yağmadı.

Kaynak: AA
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