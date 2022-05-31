İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kutlama hazırlıkları - Haberler

Cadde ve sokaklara asılan Birleşik Krallık ve Platinum Jubilee'yi simgeleyen bayraklar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı (Platinum Jubilee) kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar son aşamaya geldi. Başkent Londra'daki caddeler ve dükkanlar Birleşik Krallık bayrakları ve Platinum Jubilee'yi simgeleyen bayraklarla süslendi.