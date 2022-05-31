İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kutlama hazırlıkları - Haberler

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kutlama hazırlıkları

AA - Bilal Acar - Güncel
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Cadde ve sokaklara asılan Birleşik Krallık ve Platinum Jubilee'yi simgeleyen bayraklar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı (Platinum Jubilee) kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar son aşamaya geldi.

Cadde ve sokaklara asılan Birleşik Krallık ve Platinum Jubilee'yi simgeleyen bayraklar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı (Platinum Jubilee) kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar son aşamaya geldi. Başkent Londra'daki caddeler ve dükkanlar Birleşik Krallık bayrakları ve Platinum Jubilee'yi simgeleyen bayraklarla süslendi.

AA / Bilal Acar - Güncel

Birleşik Krallık England Londra Güncel Haberler

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