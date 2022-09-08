İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti (2)

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti.

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

Kraliçe, Kovid-19'a yakalanmıştı

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

Kraliçe Elizabeth, Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini açıklamıştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı: Kraliçe 2. Elizabeth

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".

Ailesinin küçükken "Lilibet" diye seslendiği ve evde özel eğitim verdiği Elizabeth'in, hayvanları çok sevdiği, özellikle atlara ve köpeklere özel ilgisinin olduğu biliniyor.

Babası Kral 6. George'un 1952'de ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe Elizabeth, 2 Haziran 1953'te ise resmi törenle taç giydi.

Kraliçe Elizabeth, İngiliz Monarşisinde 70 yıllık hükümdarlığıyla, "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.

Kraliçe, 1952'de tahta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi, ABD Başkanı ise Harry Truman'dı.

Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, "televizyondan canlı yayımlanan ilk kraliyet taç giyme töreni" oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in evliliği

Elizabeth, 10 Haziran 1921'de Korfu Adası'nda dünyaya gelen ve doğumunda "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanı verilen Philip ile 1934'te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında gören alan Philip'in, savaşın ardından o dönem prenses olan Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.

1947'deki nişan töreni öncesi "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu, anne ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'i aldı. Elizabeth ve Philip, 20 Kasım 1947'de Londra'nın en büyük kiliselerinden Westminster Abbey'de evlendi.

Çift, dünyanın dört bir yanından 2 bin 500'den fazla düğün hediyesi ve 10 binden fazla tebrik telgrafı aldı.

Düğünden hemen önce kendisine Kral 6. George tarafından "Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu" unvanları verildi. Elizabeth 1952'de Kraliçe olurken, Philip de "komutan" rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957'de "İngiliz Prensi" unvanını aldı.

Çiftin Charles, Anne, Andrew ve Edward adları verilen biri kız 4 çocuğu oldu. Elizabeth'i tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında yalnız bırakmayan Prens Philip, kraliçeye nereye giderse eşlik etti.

Kraliçe Elizabeth, 9 Nisan 2021'de eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesiyle 95 yaşında dul kaldı.

İngiltere Kraliçesi, 15 İngiliz başbakanı gördü

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Liz Truss'a kadar toplam 15 İngiliz başbakanı gördü.

Kraliçenin tahtta kaldığı süre içinde Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı. ?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu.

İngiltere dışındaki bu ülkelerde, devlet başkanı yerine Kraliçe'yi temsilen genel valiler görev yapıyor.

Kraliçe Elizabeth, büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı

Elizabeth, 2015 yılında 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı. 1901 yılında 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay tahtta kalmıştı.

Kraliçe Victoria 1837 yılında tahta çıktığında nüfusu 16 milyon olan Birleşik Krallık'ta, Kraliçe Elizabeth 1952'de tahta çıktığında 50 milyon kişi yaşıyordu.

Kraliçe Elizabeth'in tahtta kalma rekoru, en büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın da "İngiltere'de en uzun süredir tahtı bekleyen varis" olmasına neden oldu.

İngiltere Kraliçesinin tahttaki 25. yılı "Gümüş Yıl Dönümü" adıyla 1977'de, 50. yılı "Altın Yıl Dönümü" adıyla 2002'de, 60. yılı "Pırlanta Yıl Dönümü" adıyla 2012'de ve 65. yılı "Safir Yıl Dönümü" adı altında 2017'de kutlandı.

Kraliçe, 1971 ve 2008'de Türkiye'yi ziyaret etti

Görev süresi boyunca, 110'dan fazla ülkeyi ziyaret eden Kraliçe Elizabeth, "dünyanın en çok seyahat eden devlet başkanı" unvanına sahip ancak İngiltere'de pasaportlar Kraliçe adına düzenlendiği için, Kraliçe Elizabeth'in pasaportu bulunmuyor.

Aynı zamanda, İngiltere'de ehliyetsiz araç kullanmasına izin verilen tek kişi de Kraliçe Elizabeth.

Kraliçe, tahtta bulunduğu süre boyunca 1971 ve 2008'de Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirdi; Ankara, İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Bursa gibi şehirleri gezdi.

Yılın yaşlısı ödülünü kabul etmedi

Kraliçe, son yıllarda iş yükünü azaltmasına rağmen, hala kraliyet görevlerinin büyük bir bölümünü sürdürüyordu.

Geçen yıl "The Oldie" dergisi tarafından "Yılın yaşlısı" seçilen Kraliçe Elizabeth, bu ödülü kabul etmedi.

Kraliyet ailesi yaptığı açıklamada, "Majesteleri, hissettiğiniz yaşta olduğunuzu düşünüyor. Bu nedenle Kraliçe, bu ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor." ifadesi kullanıldı.