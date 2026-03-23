İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi, iki kişinin yabancı istihbarat servisine yardım sağladıkları şüphesiyle suçlanmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İngiltere, ulusal güvenlik tehditlerini ciddiye alıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın talimatı üzerine İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, bir İran vatandaşı ve bir İngiliz-İran çifte vatandaşı olmak üzere iki kişinin, yabancı istihbarat servisine yardım sağladıkları şüphesiyle Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlanmasının ardından geldi." denildi.

Ulusal güvenliğin, İngiltere'nin en önemli önceliği olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İran'ın ve onun emrinde hareket edenlerin oluşturduğu tehditleri son derece ciddiye alıyoruz. Bu hükümet, İran'ın yurt içinde ve yurt dışında sergilediği pervasız ve istikrarı bozan eylemlerini ortaya çıkarmak dahil İngiliz halkını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır." denildi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
