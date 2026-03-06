Haberler

İngiltere Başbakan Yardımcısı Lammy'e göre, ülkesinin İran'ın füze üslerini vurması "hukuken yasal"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, Orta Doğu'daki İngiliz çıkarlarını koruma amacıyla RAF savaş uçaklarının İran'daki füze üslerini vurmasının hukuken mümkün olabileceğini belirtti. Lammy, savunma amaçlı operasyonların destekleneceğini ifade etti.

İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, " Orta Doğu'daki İngiliz çıkarlarını koruma" gerekçesiyle İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait savaş uçaklarının İran'daki füze üslerini vurmasının "hukuken mümkün olabileceğini" savundu.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin programında konuşan Lammy, ülkesinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarına katılmadığını ancak savunma amaçlı operasyonları destekleyeceğini belirtti.

Bu tür operasyonların İran içinde hedeflerin vurulmasını da kapsayıp kapsamayacağı sorusu üzerine Lammy, bunun hukuken mümkün olabileceğini savunarak "İnsanlarımızı ve personelimizi korumak tamamen yasaldır ve bu nedenle bu koşullar altında tüm operasyonel kapasite bizim için mevcuttur." dedi.

İngiltere'nin üslerinden İran'daki füze tesislerini vurup vuramayacağı yönündeki soruya ise Lammy, "Burada bir avukat gibi davranmak için bulunmuyorum ancak izleyicilerinizin şunu anlayacağını düşünüyorum ki, bir saldırıya karşılık olarak evet, bölgede insanlarımızı hedef almayı planlayan tesisleri etkisiz hale getirebiliriz." yanıtını verdi.

Lammy, İran'daki bir üssün saldırı hazırlığında olduğunun öngörülmesi halinde İngiltere'nin önleyici saldırı düzenleyip düzenleyemeyeceği sorusuna yanıtında "Bunun yasal olacağını anladığımı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Küresel gıda fiyatlarında 5 ay sonra ilk artış

Savaş devam ederse vay halimize! FAO ilk işareti verdi
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?