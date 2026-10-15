İngiltere İçişleri Bakanı, Eritre'yi tüm vatandaşlarına vize yasağıyla uyardı

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İngiltere, geri gönderdiği düzensiz göçmenleri kabul etmeyen Eritreli hükümet yetkilileri için tanıdığı ayrıcalıklı vizeyi kaldırma ve bu ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurma tehdidinde bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada düzensiz göçmen olarak gelen vatandaşlarını geri kabul etmeyen ülkelere baskı kurmak amacıyla bazı adımlar atılacağı duyuruldu.

Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye giren düzensiz göçmenlerin başında Eritrelilerin geldiğine işaret edilen açıklamada, Eritre'nin geri gönderilen vatandaşlarını kabul etmediği belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren Eritreli VIP'ler ve hükümet yetkilileri için uygulanan ayrıcalıklı vize işlemlerini kaldıracak. Bu ülke, geri gönderilenlere ilişkin işbirliğini acilen geliştirmeli. Aksi takdirde tüm vizelerin durdurulmasıyla karşı karşıya kalacaktır." yorumunda bulundu.

Öte yandan, İngiltere'deki Eritreli diplomatlara yönelik de Londra'dan 60 kilometreden uzağa gitmelerini engelleyen seyahat kısıtlaması??????? getirildi. Bu engelleme kararının Eritre'deki İngiliz diplomatlara uygulanan kısıtlama nedeniyle alındığı bildirildi.

"Eritre hükümetine mesajım çok net: Vatandaşlarınızı geri alın"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, "Eritre'nin geri gönderilen suçluları ve düzensiz göçmenleri kabul etmek için şansı vardı. Diğer ülkelerin aksine onlar bunu yapmayı reddetti." dedi.

Mahmood, "Eritre hükümetine mesajım çok net: Vatandaşlarınızı geri alın yoksa İngiltere'ye girişte tüm vatandaşlarınıza yönelik vize yasağı uygulanacak. İşbirliği yapmayı reddeden ülkelere karşı başka adımlar atmaktan çekinmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Angola, Namibya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (DRC) benzer kısıtlamalar getirmiş, Angola ve Namibya'nın hemen, DRC'nin ise 6 ay içinde hayata geçirdiği düzenlemelerle bu kısıtlamalar kalkmıştı.

Mısır'la yapılan görüşmeler neticesinde ise Mısırlı düzensiz göçmenlerin ülkelerine iade süreci 30 haftadan 3 haftaya düşmüştü.

Kaynak: AA