Haberler

İngiltere, Gazze ve Batı Şeria'ya 88 milyon sterlinlik yardım paketi açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, Gazze ve Batı Şeria'da sağlık, temiz su ve hijyen hizmetleri için 88 milyon sterlinlik yeni yardım paketi açıkladı. Paket kapsamında 900 bin kişiye tıbbi danışmanlık, 1000 çocuğa protez, 150 bin kişiye temiz su desteği verilecek.

İngiltere, Batı Şeria ve Gazze'de yüz binlerce kişinin faydalanabileceği temizlik ve sağlık hizmetleri için bölgeye 88 milyon sterlinlik (yaklaşık 5,7 milyar lira) yeni yardım paketi açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Ed Miliband, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Gazze'ye insani yardımları ele alan bir toplantıya Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla birlikte ev sahipliği yaptı.

Bu kapsamda Gazze ve Batı Şeria'da ihtiyaç duyulan sağlık, temiz su ve hijyen hizmetleri için 88 milyon sterlinlik yeni yardım paketinin kullanıma gireceği belirtilen açıklamada, bu paranın kullanılacağı alanlara ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Açıklamada, paketin 900 bin kişiye hizmet vermesi beklenen tıbbi danışmanlık hizmetlerinde, patlayıcı yarası bulunan 1000 çocuk için protez ve rehabilitasyonda, 900 bin kişinin atık suyunun arıtılmasında, 150 bin kişiye temiz su taşıyacak tankerlerde ve 21 bin kişiye verilecek psikososyal ve akıl sağlığı desteğinde kullanılacağı ifade edildi.

İngiltere'nin Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e yaptığı gıda yardımlarından 1,4 milyon kişinin faydalandığı, su ve temizliğe yönelik hizmetlerin ise 830 bin kişiye ulaştığı bilgisi açıklamada yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Miliband, "Gazze'deki sivillerin kesintisiz yardıma ulaşabilmesi hayati öneme sahip. İngiltere, yeni yardım paketiyle tıbbi yardımlara duyulan büyük ihtiyacı karşılama sözü veriyor. İsrail hükümetini, eylem çağrımıza kulak vermeye ve Gazze'ye yönelik yardımlara uygulanan kısıtlamaları kaldırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu

İsrail ile bağları koparmışlardı! Hükümet değişince olanlar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da sahte polis, 750 bin liralık vurgunda suç ortaklarını da dolandırdı

Dolandırıcı, dolandırıcıyı dolandırdı! 750 bin lirayla kaçtı
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 7 ülke dikkat çekti

Kürsüye çıkınca salon boşaldı, yerinden kalkmayan 7 ülke dikkat çekti
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi

28 yıllık TRT muhabirinin Zidane sorusu olay oldu! Heyecandan...
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Burak Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Kendini polis ve savcı diye tanıttı, milyonları poşetle götürdü! 19 yaşındaki dolandırıcı yakalandı

Evden para dolu poşetle çıktı! 19 yaşındaki 'savcı' kamerada
Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti