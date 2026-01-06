Haberler

Filistin'in Londra Büyükelçiliği Resmen Açıldı

Güncelleme:
İngiltere, 2025 Eylül'ünde tanıyacağı Filistin Devleti'nin Londra Büyükelçiliği'ni açtı. Büyükelçi Hüsam Zomlot, bu açılışı tarihi bir an olarak nitelendirerek, İngiltere-Filistin ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

LONDRA, 6 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin 2025 yılının eylül ayında resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin Londra Büyükelçiliği pazartesi günü resmen açıldı.

Daha önce Filistin'in İngiltere misyonu olarak faaliyet gösteren büyükelçilik, Londra'nın batısındaki Hammersmith bölgesinde bulunuyor.

Filistin'in İngiltere Büyükelçisi Hüsam Zomlot, açılış töreninde yaptığı konuşmada büyükelçiliğin açılışını "tarihi bir an" olarak nitelendirerek, bunun İngiltere-Filistin ilişkilerinde "önemli bir dönüm noktası" teşkil ettiğini söyledi.

Zomlot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ise "Filistin'in, İngiltere toprakları üzerinde yer alan bir parçası" olan büyükelçiliğin açılışının, "barışın, Arapçada kararlılık ve azim anlamına gelen 'sumudun', onurun ve Filistin halkının kararlı adalet ve özgürlük arayışının sembolü" olduğunu belirtti.

21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki devletli çözüme geri dönülmesi çağrısında bulunmuştu. Starmer'in açıklamasından bir gün sonra Londra'daki eski Filistin misyonunun önündeki göndere Filistin bayrağı çekilmişti.

