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İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband'a göre İsrail'in savaş suçlarına ilişkin kanıtlar giderek güçleniyor

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İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine yönelik hazırlanan inceleme raporlarına ilişkin, "Bu raporların sonuçları, savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine ilişkin giderek güçlenen kanıtlara işaret etmektedir.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine yönelik hazırlanan inceleme raporlarına ilişkin, "Bu raporların sonuçları, savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine ilişkin giderek güçlenen kanıtlara işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Miliband, İngiltere Parlamentosu'nda İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla ticarete ilişkin yaptırım kararını açıklamasının ardından milletvekillerinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Geçen aylarda Londra'da yapılan bir emlak fuarında işgal edilen topraklarda inşa edilen mülklerin tanıtımının yapıldığını hatırlatan Miliband, "Bu bir daha yaşanmayacak. Yasa dışı yerleşim yerlerinin İngiltere'deki tanıtımı yasaklanacak." dedi.

"Yaptırımlar İsrail'i değil yasa dışı yerleşim yerleri ve bunların genişletilmesini hedef alacak." diyen Miliband, İsrail'le ticaretin devam edeceğini kaydetti.

Bu nedenle boykot kampanyalarına karşı çıktığını vurgulayan Miliband, işgal altındaki topraklarla ticareti hedef alan yasanın 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe gireceğini ve daha fazla adımın bu yasayı takip edeceğini ifade etti.

"Savaş suçlarına ilişkin giderek güçlenen kanıtlar var"

Miliband, İsrail'in Doğu Kudüs'ü tamamen izole etme ve Batı Şeria'nın kuzey ve güneyini bölme amacı taşıyan E1 yasa dışı yerleşim projesini durdurmak için de hızlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere'nin daha önce Gazze'de kullanılabileceği gerekçesiyle İsrail'e yönelik 30 silah satış lisansını askıya aldığını hatırlatan Miliband, Filistin topraklarının işgalinde kullanılan tüm silah ve ekipmanların ihracat lisansı başvurularını reddedeceklerini duyurdu.

Miliband, bu yasakların işgal sürdükçe yürürlükte kalacağının altını çizerek Gazze'deki duruma dikkati çekti.

İnsani yardımların bölgeye girişinin rutin olarak engellendiğini kaydeden Miliband, "Uluslararası insancıl hukukun ciddi ve kasti ihlali, kanıtlandığı halde bir savaş suçudur." diye konuştu.

İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerinin incelendiğini aktaran Miliband, "Birçok kurum ve Birleşmiş Milletler bu eylemleri derinlemesine inceledi. Bu raporların sonuçları, savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine ilişkin giderek güçlenen kanıtlara işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki durumun daha korkunç hale geleceği uyarısı

Gazze'de ateşkesten bu yana 1200 Filistinlinin öldürüldüğünün altını çizen Miliband, "Gazze halkı tamamen önlenebilir bir felaketle karşı karşıya. Ne yazık ki bu, İsrail hükümetinin kararlarıyla bu hale geldi." dedi.

İngiltere'nin Gazze halkının ihtiyaçlarının karşılanması için üzerine düşeni yapacağını belirten Miliband, "İsrail yolunu değiştirmezse bölgedeki durumun daha da korkunç hale geleceği bir gerçek." değerlendirmesini yaptı.

Miliband, İsrail'den Gazze ve Batı Şeria konusunda yeni bir yaklaşım beklediklerini sözlerine ekledi.

"İngiltere'nin işgalde parmağı yok"

Miliband, yasanın 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe girmesinin dini ürünlere uygulanan istisnanın kaldırılmasıyla ilgili olduğunu, Yahudi toplumuyla bu konunun ele alınacağını anlattı.

İsrail'in kendi güvenliğini tehlikeye attığına işaret eden Miliband, çok sayıda İngiliz siyasetçinin, gittiği yolu değiştirmesi için İsrail'e yalvardığını ancak gelinen noktada bugünkü kararların alınmak zorunda olduğunu söyledi.

Miliband, İsrail'le yapılan istihbarat ve güvenlik işbirliğinin Gazze'deki saldırılara destek verdiği yönündeki soruya verdiği yanıtta ise "İngiltere'nin hiçbir şekilde işgalde, Gazze'deki ve Batı Şeria'daki eylemlerde parmağı yok." dedi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı atılacak diğer adımlara ilişkin soruya da yanıt veren Miliband, "Bu sadece başlangıç." dedi.

İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını bugün duyurmuştu.

Kaynak: AA
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