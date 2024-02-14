İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna'ya Destek İçin Bulgaristan'da

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Eğer ( Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ( Ukrayna'dan ziyade) başka bir devleti ele geçirmeye karar verirse orada durmayacak zira daha fazlasını da isteyecek." dedi.

Bulgaristan'a bir günlük resmi ziyaretle gelen Cameron, Başbakan Nikolay Denkov tarafından kabul edildi, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüştü.

Başbakanlıkta düzenlenen brifing toplantısında temaslarını değerlendiren Cameron, görüşmelerde, Ukrayna'ya yapılan yardımları, NATO kapsamında işbirliğini ve düzensiz göçle mücadele sorunlarını ele aldıklarını aktardı.

Cameron, " Ukrayna, sadece Rusya istilasına karşı değil, tüm dünya adına savaşıyor." diye konuştu.

Bulgaristan'ın, İngiltere'nin önemli ekonomik ortağı ve NATO'da stratejik bir müttefiki olduğuna işaret eden Cameron, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın ortak güvenliği için Vladimir Putin'in yenilmesinden daha önemli bir mesele yoktur. Eğer (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ( Ukrayna'dan ziyade) başka bir devleti ele geçirmeye karar verirse orada durmayacak zira daha fazlasını da isteyecek. Ukrayna ile dayanışma içinde olduğumuzu göstermek ve yeni bir yardım paketi sağlamak zorundayız. Bu mesele, şu anda olağanüstü bir önem taşıyor."

Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'ya 2,5 milyar İngiliz lirası bedelinde bir yardım paketi onayladığını anımsatan Cameron, "Bulgaristan, Rus dezenformasyonunun ön cephesinde bulunuyor. Bu dezenformasyon oligarşi temsilcileri, siyasetçileri ve hatta enerji kurumlarına yönelik yürütülüyor. (Ruslar) göçmen meselesini kullanarak seçmeni olumsuz etkiliyor. Bulgaristan'ın bu alandaki elde ettiği başarılarının altını çizmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Cameron, ikili görüşmelerde ele alınan düzensiz göç konusuna da değindi. İngiltere'ye doğru göçün, Manş Denizi üzerinden küçük teknelerle gerçekleştiğini aktaran Cameron, "Uluslararası ortaklığımızı artırarak insan kaçakçılığına karşı daha etkin sonuçlar alacağız." dedi.

Denkov: "Ukrayna'ya hepimiz yardım etmek zorundayız"

Brifingde konuşan Bulgaristan Başbakanı Denkov da ikili görüşmelerin ana konusunun, Ukrayna'ya sağlanabilecek destek alternatiflerinin olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya hepimiz yardım etmek zorundayız. Ukrayna askerleri, Avrupa'nın ortak geleceği için savaşıyor. Ukrayna'daki savaş, Ukrayna'nın bir ulusal meselesi değil; bu mesele, Avrupa ve dünya sahnesinin gelecek yıllardaki durumunu belirleyecek."

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Bulgaristan'daki temaslarını tamamladıktan sonra Polonya'yı da ziyaret ederek 16 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Güvenlik Konferansı'na katılacak.