İngiltere'den "Falkland Adaları'nın egemenliğinin kendilerine ait olduğu" vurgusu

İngiltere, ABD tarafından gelen söylemlerin ardından Falkland Adaları'nın egemenliğinin kendilerine ait olduğunu bildirdi.

BBC'de görüşüne yer verilen İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, "ABD'nin Falkland Adaları'na ilişkin son söylemlerine işaret ederek "Falkland Adaları halkı ezici bir çoğunlukla İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalma yönünde oy kullandı. Biz de her zaman ada halkının kendi kaderini tayin etme hakkının ve egemenliğinin İngiltere'de olduğu gerçeğinin arkasında durduk." dedi.

Sözcü, İngiltere'nin Falkland Adaları'na ilişkin net tutumunu daha önce ABD'deki birçok yönetimle de paylaştığını ifade ederek bu tutumu hiçbir şeyin değiştirmeyeceği mesajını verdi.

Bu arada, ABD Savunma Bakanlığına ait iç yazışmalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları desteklemeyen NATO ülkelerini "zor müttefikler" olarak tanımladığı, bunları cezalandırmak için bazı seçeneklerin sunulduğu iddia edilmişti.

İspanya'nın NATO ittifakından çıkarılması ve ABD'nin İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasını tanıyan pozisyonundan vazgeçilmesi gibi seçeneklerin de burada yazıldığı ileri sürülmüştü.