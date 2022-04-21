İngiltere'deki British Library'de toplu iftar etkinliği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ana sponsorluğunu üstlendiği ve İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı Projesi" etkinliği kapsamında, British Library'de toplu iftar verildi.

Başkent Londra'daki ünlü British Library'nin bahçesinde düzenlenen iftar programına, İngiliz ve diğer milletlerden çok sayıda kişi katıldı.

Ramazan Çadırı Projesi Danışma Kurulu üyelerinden Dowshan Humzah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dininde ramazanın, ailelerin ve dostların bir araya geldiği paylaşma ve hizmet ayı olduğunu dile getirdi.

"Londra'daki önemli merkezlerde açık iftar programları düzenliyoruz"

Ramazanın heyecan verici özelliklerinden birinin ise farklı insanları bir araya getirmesi olduğunu ifade eden Humzah, projeyle başkent Londra'daki British Library gibi önemli merkezlerde "açık iftar programları" düzenlediklerini anlattı.

Humzah, "Projeyle öğrenme ve bilginin en önemli merkezlerin başkent Londra'daki British Museum önünde farklı dostları bir araya getirerek yemeğimizi ve bilgimizi paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Açık iftarlar, İngiltere'de ramazanda yapılan en büyük kültürel ve topluluk etkinliği"

Ramazan Çadırı Projesi kurucusu ve halka açık iftar etkinliğinin düzenleyicisi Ömer Salha da ramazanın kendisi için topluluk, aile üyeleriyle vakit geçirme, farklı dinlerden insanlara ulaşma ve ruhun gıdası anlamlarına geldiğini dile getirdi.

Salha, "Proje kapsamında düzenlenen açık iftarlar, İngiltere'de ramazanda yapılan en büyük kültürel ve topluluk etkinliği. Fikir basit. Bu etkinlik bizi birbirimizle ve farklı topluluk ve inançlardan insanlarla yeniden bağlıyor." ifadesini kullandı.

Gelecek yıl Ramazan Çadırı Projesi'nin 10. yılını kutlayacaklarını dile getiren Salha, YTB'nin etkinliğin ana sponsorlarından olduğunun ve başkanlığın yurtdışındaki Türklere yönelik etkinlikleri desteklediğinin altını çizdi.

İngiltere'de 2013'te kurulan Ramazan Çadır Projesi ve Açık İftar programı aracılığıyla, ramazan boyunca halka ücretsiz iftar yemekleri sunuluyor.

Aynı zamanda desteğe ve yardıma ihtiyacı olan evsizlere ve toplumun diğer kesimlerine ücretsiz yemek sağlanıyor.