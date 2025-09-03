İngiltere'de Yaz Aylarında Protesto Eylemleri Patladı

İngiltere Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC), ülkede haziran, temmuz ve ağustos aylarında çoğu Filistin'e destek eylemi olmak üzere 3 bin 81 protesto gerçekleştirildiğini açıkladı.

NPCC'nin yaptığı açıklamaya göre, 2025 yazında eylemlerin güvenliğini sağlamak ve eylemcilere müdahale etmek, polis mesaisinin önemli bir zamanını aldı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da bu yaz toplam 3 bin 81 eylem yapılırken, bu sayı aşırı sağcı şiddet eylemlerinin damga vurduğu 2024 yazında 2 bin 942, 2023 yazında ise 928 oldu.

İki sene öncesine göre 3 kattan fazla artan eylemlerin başında, Filistin'e destek eylemleri, yasaklanan Palestine Action grubuna destek gösterileri ve düzensiz göçmenlerin otellerde tutulmasına karşı yapılan protestolar yer aldı.

NPCC Başkanı Gavin Stephens, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, artan eylemlerin polisi kronik baskı altına soktuğunu belirtti.

Toplumda daha fazla bölünme yaratacak adımların atılmaması gerektiğini kaydeden Stephens, "Hepimizin gördüğü üzere artan bir toplumsal gerilim ve bölünme var. Polis de dahil hepimizin bu iklimi yönlendirme sorumluluğu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Stephens, liderlik pozisyonunda bulunan herkesin gerginlikleri azaltma ve bölünme yaratmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bu olaylara müdahale eden personel ile insanların polisten beklediği tüm görevleri yerine getiren personelin aynı polisler olduğunu insanların anlaması gerek. Kamu güvenliği ve kamu düzeni için ayrı bir kaynağımız yok. Hepsi günlük işlerimizin içinden karşılanıyor." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'nin büyük bir sivil itaatsizliğin eşiğinde olduğuna yönelik söylemlerin abartılı olduğunu ifade eden Stephens, polis memurlarının yüzde 55'inin fiziksel yorgunluk yaşadığını bildirdi.

Artan eylemlerin polise maddi yükünün de çok fazla olduğuna dikkati çeken Stephens, gerekli kaynağın sağlanamaması halinde suçu azaltmaya yönelik hedeflere ulaşılamayacağı uyarısında bulundu.