İngiltere'de sağlık çalışanlarının grevine destek yürüyüşü düzenlendi
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İngiltere'de artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında sağlık çalışanlarının makul ücret artışı talebiyle başlattıkları grevlere destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
İngiltere'de artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında sağlık çalışanlarının makul ücret artışı talebiyle başlattıkları grevlere destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. University College London Hastanesi önünde toplanan çok sayıda gösterici Başbakanlık Konutu 10 Numara'ya doğru yürüdü.
Kaynak: AA / Raşid Necati Aslım - Güncel