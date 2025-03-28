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İngiltere'de Ninja Kılıçları Yasaklanıyor

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İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2022'de öldürülen Ronan Kanda'nın anısına, 1 Ağustos'tan itibaren ninja kılıçlarının yasaklanacağını duyurdu. Yasa kapsamında sahiplenmek, satmak, üretmek veya ithal etmek yasa dışı hale gelecek.

İngiltere'de, 2022'de 16 yaşındaki Ronan Kanda'nın ninja kılıcıyla (katana) öldürülmesinin ardından uygulama konulan "Ronan Yasası" kapsamında, bu kılıçların 1 Ağustos'tan itibaren yasaklanması kararı alındı.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren ninja kılıçları, sahiplenmek, satmak, üretmek ya da ithal etmenin yasa dışı hale geleceği bildirildi.

Yasa kapsamında özel alanda ninja kılıcı bulunduranlar 6 aya kadar hapis cezası alabilecek ancak bu ceza, Suç ve Polis Yasası'na göre 2 yıla kadar çıkarılabilecek.

Ayrıca ninja kılıçları, temmuzda başlatılacak çalışma doğrultusunda polis istasyonlarına teslim edilebilecek.

"Oğlumuzu kaybettikten sonra yasak için yılmadan mücadele ettik"

"Ronan Yasası", İngiltere'de 2022'de internetten bir dizi kılıç ve bir pala satın alan ve saldırı günü postaneden yaş ya da kimlik doğrulaması yapılmadan bunları teslim alan gençler tarafından öldürülen Ronan Kanda'nın anısına uygulamaya konuldu.

Ronan'ın annesi Pooja Kanda, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Oğlumuz Ronan'ı kaybettikten sonra ninja kılıçlarının yasaklanması için yılmadan mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ağustos 2024'te yaptığı açıklamada, İngiltere ve Galler genelinde satışı ve taşıması yasaklanan zombi bıçaklar ile palaların 23 Eylül 2024'e kadar polise teslim edilmesi çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, bir yüzü keskin, diğer yüzü tırtıklı zombi bıçaklar ile tek yüzü keskin, küçük bir kılıç formundaki palaların 24 Eylül'den itibaren bulundurulmasının yasak olduğu hatırlatılmıştı.

Ülkede daha önce alınan bir kararla samuray kılıcı, kelebek bıçak ve itme hançeri (katar) gibi kesici aletler yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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